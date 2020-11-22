اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الدنمارك تعترف: أخطأنا بقتل 15 مليون حيوان منك.. ووزير الزراعة يستقيل

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:12 م
الدنمارك تعترف: أخطأنا بقتل 15 مليون حيوان منك.. ووزير الزراعة يستقيل تظاهرة بالجرارات
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت حكومة الدنمارك، خطأ قرار حكومة رئيس الوزراء ميته فريدريكسن، بقتل أكثر من 15 مليون من حيوان المنك، وأن القرار لم يكن له أساس قانونى للحيوانات غير المصابة بفيروس كورونا الجديد، وقدم وزير الزراعة استقالته، الأمر الذى أدى إلى إثارة غضب المربين.

 

ورفع مربو حيوان المنك، لافتات تطالب باحترام الدستور الذى ينص على مراعاة حقوق الإنسان والحيوان، ووصف حكومة فريدريكسون بأنهم طغاة مستلطون وعنيدون.

 

 وقال دانيال الذى يعمل فى مزرعة فى وسط الدنمارك لوكالة فرانس برس : الآن يجب اغلاق القطاع بأكمله بسبب ما حدث، وما حدث للمربين ليس صحيحا. 

 

ورغم الاعتذار، لا تزال الخطة قائمة لقتل جميع حيوانات المنك لأسباب احترازية، من خلال مشروع قانون يحظر تكاثرها حتى يناير 2022.

 


الدنمارك

قتل المنك

استقالة وزير الزراعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

3 أوبئة حيوانية تنتشر فى أوروبا بجانب كورونا.. انفلونزا الطيور تضرب 4 دول جديدة.. ألمانيا تتصدر قائمة المصابين بانفلونزا الخنازير.. كوفيد المنك يرعب القارة العجوز.. والدنمارك تلجأ إلى إعدام 15 مليون حيوان

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:00 ص

حفلة على تويتر للسخرية من كورتوا بعد هدف مباراة الدنمارك.. فيديو

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:55 ص

أهداف وملخص مباراة بلجيكا ضد الدنمارك فى دورى الأمم الأوروبية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:41 ص

بلجيكا تكتسح الدنمارك برباعية وتتأهل لنصف نهائي دورى الأمم الأوروبية.. فيديو

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة