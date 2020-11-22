الدنمارك تعترف: أخطأنا بقتل 15 مليون حيوان منك.. ووزير الزراعة يستقيل

أعلنت حكومة الدنمارك، خطأ قرار حكومة رئيس الوزراء ميته فريدريكسن، بقتل أكثر من 15 مليون من حيوان المنك، وأن القرار لم يكن له أساس قانونى للحيوانات غير المصابة بفيروس كورونا الجديد، وقدم وزير الزراعة استقالته، الأمر الذى أدى إلى إثارة غضب المربين.

ورفع مربو حيوان المنك، لافتات تطالب باحترام الدستور الذى ينص على مراعاة حقوق الإنسان والحيوان، ووصف حكومة فريدريكسون بأنهم طغاة مستلطون وعنيدون.

وقال دانيال الذى يعمل فى مزرعة فى وسط الدنمارك لوكالة فرانس برس : الآن يجب اغلاق القطاع بأكمله بسبب ما حدث، وما حدث للمربين ليس صحيحا.

ورغم الاعتذار، لا تزال الخطة قائمة لقتل جميع حيوانات المنك لأسباب احترازية، من خلال مشروع قانون يحظر تكاثرها حتى يناير 2022.