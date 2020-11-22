الداخلية العراقية تعتقل عصابة قامت بالاعتداء على قوات الأمن والمتظاهرين

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن اعتقال عصابة قامت بالاعتداء على قوات الأمن والمتظاهرين فى محافظة النجف.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قوات الشرطة تمكنت بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من تسعة أشهر، من القبض على عصابة إجرامية قامت باستهداف الأجهزة الأمنية وإطلاق النار على المتظاهرين فى أحداث التظاهرات التى شهدتها النجف شهر فبراير الماضي.

وأفادت الوزارة بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين من العصابة اعترفوا بقيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين وأدت فى حينها إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا باستخدامهم القنابل الحارقة (مولوتوف) والهجوم على منزل محافظ النجف وسرقة بعض الممتلكات العامة ومحاولات إثارة الفتنة بين القوات الأمنية والمتظاهرين بافتعال صدامات مع هذه القوات لإشاعة الفوضى.

وأكدت أن إجراءات البحث والتحرى مازالت قائمة عن آخرين من أفراد هذه العصابة بغية تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.