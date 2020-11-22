الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق داخل شقة دون إصابات فى الوراق

سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق دون اصابات، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الوراق، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.
وحذرت إدارة الحماية المدنية، من وجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.
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