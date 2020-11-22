الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق داخل شقة دون إصابات فى الوراق

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق دون اصابات، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الوراق، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.