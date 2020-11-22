الجيش اليمنى يطارد ميليشيات الحوثى شرق صنعاء ويكبدهم خسائر فادحة

كتب وكالات

وقع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية، بين قتيل وجريح فى كمين محكم نفذه الجيش اليمني، فى جبهة نهم، شرقى العاصمة صنعاء، بحسب موقع "العربية.نت ".

واستدرج الجيش الوطني، مجاميع من العناصر الحوثية التى حاولت التقدم إلى مواقعه، لتقع فريسة نيران أسلحته، التى حصدت العشرات منهم بين قتيل وجريح .

وبحسب الموقع الرسمى للجيش اليمني، فان اشتباكات مستمرة تدور فى جبهة نهم، وصولاً إلى محيط معسكر ماس، التى تكبدت فيه الميليشيا خسائر كبيرة فى محيطه، حتى الخط الأسفلتي، الذى تسيطر عليه قوات الجيش نارياً.

وأظهرت مقاطع مصورة وزعها المركز الإعلامى للجيش اليمنى مشاهد من المعارك العنيفة التى يخوضها الجيش والمقاومة وهو فى زحفه المستمر على مواقع الميليشيا الحوثية الانقلابية، التى تتساقط أمامه، كما تحترق آلياتها وأطقمها القتالية إثر استهدافها بشكل دقيق.

وأوضحت المشاهد مطاردات الجيش لعناصر الميليشيا التى تفر من أرض المعركة، جراء بسالة الجيش فى الاشتباكات التى استخدم فيها مختلف الأسلحة، مستهدفاً مجاميع وتعزيزات الميليشيا الحوثية، التى مُنيت بخسائر كبيرة فى عتادها والأرواح.