التموين: الإعلان عن خطة تسويق المناطق اللوجيستية والتجارية في "بيزنكس 2020"

أعلن تحالف تنظيم معرض «بيزنكس 2020 » في دورته الثالثة، عن مشاركة ورعاية وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية في دورته القادمة المقرر انطلاقها يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل، والتي تأتي هذا العام تحت شعار «جاهزين لبكرة.. راجعين بفرصة» .



بيزنكس 2020

أكد ا.د. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس اول بورصة مصرية للسلع، عن استغلال هذا الملتقى الناجح لتسويق خطة عمل الجهاز الحالية والتي تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق لوجيستية ومراكز تجارية ومخازن استراتيجية بهدف توفير كافة انواع السلع الغذائية والغير غذائية للمواطنين فى مختلف المحافظات، وتقليل حلقات التداول وتقليص نسب الفاقد من المنتجات، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد القومي، وأهمية التوسع في اقامة المناطق اللوجستية المقرر إنشاؤها والتي ستتضمن مراكز للتعبئة والتخزين وسلاسل لتداول السلع وسوق جملة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية .

وأضاف أن الجهاز نجح على مدار العامين الماضيين في طرح العديد من الفرص الاستثمارية تقدر بـ 18 مشروعا في 11 محافظة بمشروعات استثمارية تصل قيمتها إلى ٥٠ مليار جنيه، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات فى قطاع التجارة والقطاعات ذات الصلة وأن جهاز تنمية التجارة لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية طبقاً لعناصر اقتصادية بعينها ومنها متوسطات الإنفاق ومتوسط الدخل والقوة الشرائية وثقة المستهلك وتشتمل الخريطة الاستثمارية علي الانشطة التجارية المختلفة ومنها مناطق لوجستية والمراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية وذلك بغرض استهداف و تغطية كل محافظات الجمهورية.‪

من جانبها قالت ملك العشيري المتحدث الرسمي بإسم تحالف بيزنكس ٢٠٢٠ أن رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية تأتي استكمالا للنجاح الذي حققه معرض بيزنكس في دورتيه الأولى والثانية لتسويق فكرة «الفرانشيز» في السوق المصري وجذب العديد من العلامات التجارية الجديدة والتوسع في أنشطة العديد من العلامات التجارية القائمة من خلال توفير التمويل اللازم لهم بمشاركة القطاع المصرفي بقوة في الدورة الثالثة وذلك من خلال مناطق الأعمال بالمعرض.

وأضافت أن مناطق الأعمال بالمعرض، ستضم المنطقة التجارية والتي تضم فرص الامتياز التجاري والشراكة للتوسع بعلامتك التجارية، ومنطقة لتواجد مؤسسات الدعم المالي والبنوك التمويلية لتسهيل المدفوعات من خلال مشاركة بنكي الأهلي المصري والقاهرة واللذان يشاركان للمرة الثالثة على التوالي هذا العام وعرض جميع الخدمات المصرفية المقدمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنطقة مُقدمي الخدمات التي تخدم أصحاب الأعمال والشركات الناشئة لتحسين أداء أعمالهم وزيادة أرباحهم الاستثمارية، والمنطقة العقارية التي تتيح الفرصة لشركات التطوير العقاري بتوفير خيارات مختلفة للمُهتمين في إيجاد عقارات تجارية أو إدارية بهدف الاستثمار الآمن بالمدن الجديدة .