اليوم السابع
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التعليم تطالب مرشحى العمل بلجان امتحانات الدبلومات كتابة إقرار الموانع

الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:00 ص
التعليم تطالب مرشحى العمل بلجان امتحانات الدبلومات كتابة إقرار الموانع طلاب المدارس - ارشيفية
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء ترشيح الأعضاء المتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الدبلومات الفنية2021، موضحة أنه يقوم الأعضاء باستيفاء بيانات استمارة المانع واعتمادها وختمها من مديرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية التابع لها العضو وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة " البوابة الإلكترونية وفقا للضوابط المقررة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يشترط فى العضو المتقدم للعمل كرئيس لجنة سير أو مراقب أولألا يكون مرشحا للعمل فى مركز توزيع الأسئلة بالامتحانات وأن يراعى أن تكونترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من الفئات التالية: موجه عام وموجه أولوموجه ومدير إدارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة وكبير معلمين ومعلم خبير ومعلم أول أ،ورئيس قسم ووكيل أ، ووكيل قسم.

وأكدت الوزارة: يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة موانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب بهذه الموانع مجمعة على مستوى المديرية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفنى" تجارى وفندقى وزراعىوصناعى " إلى اللجنة المركزية للتعليم الفنى بقطاع الكتب بفيصل، وتتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة للوظيفة وسيتم تحويل كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية وعلى مدير المدرسة أو المسئول عن شئون العاملين وارسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والتى تنطبق عليهم الشروط وإلا سيتم تحويل مدير المدرسة للتحقيق.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد ومختوم من الإدارة والمديرية، موضحة أنه يرجى استيفاء استمارات الموانع وصحيفة الأحوال وتجميعها بالمديريات وإرسالها إلى لجنة الإدارة المركزية خلال شهر ديسمبر 2020.

 


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