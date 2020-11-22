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التعليم تشدد على المدارس بمتابعة التزام الطلاب بارتداء الكمامة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:00 ص
التعليم تشدد على المدارس بمتابعة التزام الطلاب بارتداء الكمامة إراتداء الكمامات داخل المدارس
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضرورة ارتداء الطلاب للكمامة طوال اليوم الدراسى، مشددة على المدارس ضرورة إلزام الطلاب بارتداء الكمامة منذ دخول المدرسة حتى خروج الطلاب من المدارس،  حرصا على سلامة الطلاب وتطبيقا للإجراءات الاحترازية، خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن لأولياء الأمور بتوعية أبنائهم بصورة أكبر من خطورة الجائحة مع الاستمرار فى المتابعة الصحية للطلاب أثناء نزولهم من المنزل متوجهين إلى المدارس، موضحة أن مواعيد الامتحانات بالفصل الدراسى الأول كما هى دون تغيير.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ارسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
 
 
وأوضحت الوزارة، أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.
 
 
 
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عامًا- بضرورة ارتداء الكمامة.
 
 
 
ونبهت الوزارة أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.
 
 
 
 
وتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب – من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
 
 
 

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