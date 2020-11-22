اليوم السابع
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البرتغال تحظر السفر الداخلى وتغلق المدارس فى محاولة للحد من انتشار كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:07 ص
البرتغال تحظر السفر الداخلى وتغلق المدارس فى محاولة للحد من انتشار كورونا أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالى
لشبونة (رويترز)

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قال رئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا، إن البرتغال ستحظر السفر الداخلى وتغلق المدارس قرب عطلتين مقبلتين فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا قبل عيد الميلاد.

 

وسيتم حظر السفر بين البلديات من الساعة 11 مساء 27 نوفمبر حتى الخامسة من صباح الثانى من ديسمبر ، ثم مرة أخرى من الساعة 11 مساء الرابع من ديسمبر حتى الخامسة من صباح التاسع من ديسمبر لمنع التنقل خلال العطلات العامة فى أول ديسمبر والثامن من الشهر نفسه .

 

وستعطل المدارس يوم الاثنين قبل هاتين العطلتين فى الوقت الذى سيتعين فيه على المتاجر الإغلاق مبكرا. ويتم تشجيع أرباب العمل على منح العمال عطلة للحد من نشاط السفر.

 

وقال كوستا فى مؤتمر صحفى "لا يزال لدينا عدد كبير جدا من الحالات التى تشكل تهديدا لصحتنا".

 

وأضاف كوستا إن الكمامات أصبحت الآن إلزامية أيضا فى مكان العمل بعد أن كانت إجبارية فقط فى الأماكن التجارية العامة والمغلقة.

 

وسجلت البرتغال 62 حالة وفاة و6472 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم السبت معظمها فى شمال البلاد ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 255970 حالة مع 3824 حالة وفاة.

 


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