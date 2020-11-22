اليوم السابع
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الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:13 ص
خالد صلاح
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البرازيل تسجل 376 وفاة جديدة بسبب كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:00 ص
البرازيل تسجل 376 وفاة جديدة بسبب كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
ريو دى جانيرو (رويترز)

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 32622 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و376 حالة وفاة.

 

وسجلت أكبر دولة فى أمريكا الجنوبية فى المجمل ستة ملايين و52786 حالة إصابة مؤكدة و168989 حالة وفاة فى جائحة فيروس كورونا المستجد التى بدأت قبل تسعة أشهر.

 

وانخفض عدد الحالات فى البرازيل ومتوسط عدد حالات الوفاة اليومية بشكل مستمر منذ أغسطس، ولكن ما شهدته البرازيل من زيادة متوسطة فى الحالات فى الأسابيع الأخيرة أثار قلق علماء الأوبئة من احتمال حدوث موجة أخرى من الإصابات.

 


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