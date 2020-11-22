اليوم السابع
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"البحوث الإسلامية" يعقد دورة تدريبية لواعظات الأزهر فى "فن الإتيكيت".. صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:58 م
"البحوث الإسلامية" يعقد دورة تدريبية لواعظات الأزهر فى "فن الإتيكيت".. صور دورة تدريبية لواعظات الأزهر في "فن الإتيكيت والتواصل الفعّال"
كتب لؤى على

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نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى دورة متخصصة فى "فن الإتيكيت" لواعظات الأزهر، وذلك فى إطار اهتمام وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبة والتأهيلية للواعظات، لدعم الدور التوعوى الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية التى تؤهلهن للمشاركة الفعّالة فى مختلف الفعاليات التى ينظمها الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن هذه الدورة تستهدف بناء الشخصية الدعوية المعاصرة للواعظات من خلال دعمهن بمجموعة من المهارات الدعوية والعلمية والشخصية التى تساعدهن على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة فى الحملات التوعوية التى ينفذها المجمع بشكل أسبوعي، حيث يشارك فى هذا البرنامج متخصصون فى فنون الإتيكيت والتواصل الفعّال مع الجمهور.

أضاف عيّاد أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور المهمة التى تحتاج إليها الواعظة فى الوقت الحالى للتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع المصري، ومخاطبة كل فئة بما يناسبها، والمساهمة فى البناء الإيجابى للمجتمع، حيث يشرف على تنفيذ الدورة أكاديمية الأزهر برئاسة الدكتور حسن الصغير.

فيما أشارت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، أن الدورة تأتى استكمالًا لبرامج التأهيل والتدريب المتنوعة التى يعقدها المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن فى مختلف المواقع والأماكن التى يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التى تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.

وأكدت أن الواعظات يمثلن عنصرًا دعويًا مهمًا خاصة فى هذا التوقيت الذى يعانى فيه المجتمع بمختلف أفراده ومكوناته من تحديات تحتاج إلى إعداد الكوادر النسائية من الواعظات القادرات على أداء رسالتهن على أكمل وجه.

 

 
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مجمع البحوث الاسلامية

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واعظات الازهر

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