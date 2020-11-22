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قبل إصدار الجوازات

البحرين تلزم يإجراء فحص البصمة الوراثية "DNA" للمواليد خارج المملكة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:27 م
البحرين تلزم يإجراء فحص البصمة الوراثية "DNA" للمواليد خارج المملكة مملكة البحرين - ارشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أصدر وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، قرارًا بشأن جوازات السفر، وتضاف بموجب القرار مادة للائحة التنفيذية تجيز لإدارة الهجرة والجوازات أن تطلب إرفاق تقرير فحص البصمة الوراثية «DNA» للمواليد خارج مملكة البحرين مع أقاربهم من الأصول، فإذا تعذر فمع أقربائهم من الحواشي، عند طلب إصدار جواز السفر أو استبداله أو في الأحوال التي ترى معه الإدارة ضرورة إرفاق التقرير بحسب صحيفة الأيام البحرينية .

 

وبحسب القرار، يجوز للإدارة أن تطلب من مقدم الطلب إرفاق فحص تحديد العمر أو أية فحوصات معملية أو أية فحوصات أخرى، ولا يعتد بغير التقارير الطبية التي تصدر من الجهات الحكومية المختصة والمعتمدة في مملكة البحرين.


فحص البصمة الوراثية DNA

البحرين

جوازات السفر

مملكة البحرين

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