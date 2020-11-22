الاستخبارات العسكرية العراقية تحذر من ترويج أخبار كاذبة

وكالات

عدّت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن حادث استهداف بغداد بالمقذوفات محاولة بائسة لخلط الاوراق، وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، السبت، أنه "ما زالت بعض وسائل الإعلام المأجورة تمارس دورها في تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق لبث الرعب وايجاد المبررات للهجمات التي استهدفت مناطق سكنية ومؤسسات حكومية في محاولة منها للتشكيك بمصداقية وقدرات الاجهزة الامنية".

وأضافت، أن بعض الوكالات تناولت تقريرا نسبته إلى مديرية الاستخبارات العسكرية بخصوص حادث استهداف بغداد بالمقذوفات ونتج عنه استشهاد فتاة وخمسة جرحى وأضرار مادية في المباني والدور، مدعية فيه أن الاستخبارات العسكرية أشارت إلى أن سبب الوفاة هو حالة انتحار وليس نتيجة القصف .

وأوضحت، أن ما ادعته هذه الوكالات بهذا الشأن هو عار عن الصحة ومحاولة بائسة لخلط الاوراق، مؤكدة ان ما اعلنته خلية الاعلام الامني في بيانها يمثل الموقف الرسمي والعلني للمديرية ازاء الحادث لكونه يمثل الحقيقة باكملها .

وطالبت المديرية، وسائل الاعلام بتوخي الدقة في نقل المعلومة والرجوع الى المصادر الرسمية المخولة لتقصي الحقائق وعدم الانجرار وراء الاكاذيب المقصودة.