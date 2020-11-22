الإثنين.. فتح متحف النوبة بالمجان للزائرين بمناسبة الذكرى 23 لافتتاحه

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان، عن تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 23 عاماً على افتتاح متحف النوبة بمدينة أسوان، كما أعلنت عن فتح المتحف بالمجان للزائرين سواء مصريين أو أجانب مقيمين وذلك يوم الاثنين المقبل.

وذكرت محافظة أسوان، فى بيان لها، أنه بمناسبة مرور 23 عام على افتتاح متحف النوبة بأسوان والذى كان يوم 23 نوفمبر 1997 سيتم تنظيم احتفالية لعيد ميلاد المتحف ، كما سيتم الدخول مجاناً للزائرين سواء المصريين أو الأجانب المقيمين يوم الاثنين القادم من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٥ مساءً.

وأوضح الدكتور حسنى عبد الدايم، مدير متحف النوبة، بأن هذا المتحف تم تشييده على مساحة تصل إلى 50 ألف م2، منها 7 آلاف م2 مخصصة لقاعة العرض، وباقى المساحة مقسمة بين العرض الخارجي, ومعامل الترميم, والمخازن، موضحاً أن المتحف يعرض مجموعات أثرية ووثائق حتى العصر الإسلامى، فضلًا عن العرض الذى يوضح الملامح الجغرافية والاجتماعية والحضارية للمنطقة، وذلك من أكثر من 3000 قطعة أثرية معروضة اختيرت من المتاحف الأخرى فى مصر ومناطق أخرى فى أسوان.



متحف النوبة فى أسوان



متحف النوبة ليلا