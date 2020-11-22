اليوم السابع
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الأوقاف تعقد أول امتحان إلكترونى مميكن بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:27 م
الأوقاف تعقد أول امتحان إلكترونى مميكن بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأوقاف تجرى أول امتحان إلكترونى
كتب على عبد الرحمن

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في إطار تطويرها لنظم الامتحانات وميكنتها لإعطاء أعلى درجة ممكنة من الشفافية بدأت وزارة الأوقاف في إجراء أول امتحان مميكن 100 % بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجرى على مدار أربعة أيام ، ,حضر الامتحان في اليوم الأول الأحد 22/ 11/ 2020م مائتان واثنان وأربعون من المتقدمين لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب علماء الأوقاف ، منهم مائة وسبعون إماما و اثنان وسبعون قانونيا ومهندسا ومحاسبا وإداريًا 
 
وسيحضر الامتحان غدًا خمسمائة إمام ، وقد أجريت الامتحانات على أجهزة الحاسب الآلي بمركز تقييم القدرات والمسابقات ، ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الموضوعية والشفافية من جهة ورفع كفاءة العاملين بالأوقاف لمواكبة التطور الإلكتروني والإداري والعلمي والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة أخرى .
 
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علماء الاوقاف

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