اليوم السابع
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الأمم المتحدة ترحب بقرار الاتحاد الافريقي لتعيين 3 مبعوثيين لحل صراع تيجراى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:52 ص
الأمم المتحدة ترحب بقرار الاتحاد الافريقي لتعيين 3 مبعوثيين لحل صراع تيجراى انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت - هند المغربي

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رحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بخطوة الاتحاد الأفريقي تعيين ثلاثة مبعوثين رفيعي المستوى دعما لجهود الحل السلمي للصراع في إقليم تيجراي في إثيوبيا.

وفي بيان صحفي صادر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه، أشاد جوتيريش برئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، لمبادرته وأعرب عن دعم الأمم المتحدة الكامل وجدد الأمين العام تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الهادفة لضمان السلام والاستقرار والازدهار في إثيوبيا.

جاء ذلك على خلفيه إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، أن الاتحاد عيّن 3 رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين إلى إثيوبيا لمحاولة الوساطة بين الأطراف المتصارعة.

 وقال رامافوزا في بيان إنه تم تعيين يواكيم تشيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وكغاليما موتلانثي الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، معبّرا عن "رغبته العميقة في إنهاء النزاع عبر الحوار بين الأطراف ".

 وأضاف أن المبعوثين سيتوجهون إلى إثيوبيا لـ"تهيئة الظروف لحوار وطني مفتوح، لحل القضايا التي أدت إلى الصراع"، دون تحديد جدول زمني.

وأشار إلى أن تعيين هؤلاء المبعوثين الخاصين يهدف إلى "مساعدة الشعب الإثيوبي على إيجاد حل للمشاكل الحالية بروح من التضامن".

 


اثيوبيا

تيجراى

الامم المتحدة

الاتحاد الافريقي

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