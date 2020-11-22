الأرصاد: توقعات بموجة طقس سيئ نهاية الأسبوع الجارى

ماجد تمراز

أكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن الساحل الشمالي شهد أمطار غزيرة، ووصلت إلى القاهرة ومدن شمال الصعيد، وأمس السبت استمرت الأمطار في وجه بحري، وكانت نهاية الموجة الجوية الصعبة، واليوم ستشهد المحافظات تحسن في الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار على فترات متقطعة ببعض محافظات الوجه البحري، ويستمر يومي الأحد والاثنين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "مع نهاية الأسبوع الجاري من الوارد أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، أو موجة طقس سئ، ويتم الآن التأكد من الخرائط الجوية حتى يتم التأكد من المعلومات، وحتى الآن مازلنا في فصل الخريف بشكل طبيعي وما يحدث هو مجرد تقلبات جوية".