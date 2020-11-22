استقرار أسعار العملات فى السعودية اليوم الاحد 22-11-2020

كتبت : سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 22-11-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

قال صندوق النقد الدولى مؤخرا، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

وأكد صندوق النقد الدولى أنه فمن الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات. مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.



وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.



يورو (EUR)

1 يورو = 4.45 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.



جنيه إسترلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.98 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.



دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.86 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.



دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.74 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.37 دولار أسترالي.



ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.69 ين ياباني.



جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصري



درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي



جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 14.76 جنيه سوداني



دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 34.27 دينار جزائري



دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.947 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني