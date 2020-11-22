اليوم السابع
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استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الأولى.. فيديو

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:38 م
استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الأولى.. فيديو استعدادات الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو انتهاء الداخلية من الاستعدادات الأمنية لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب من خلال استنفار أمنى مكثف، ورفع درجة الاستعداد، حيث أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة بانتخابات (مجلس النواب).
 
 
يأتى ذلك استمراراً للخطة الأمنية الشاملة التى اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، والتى اعتمدت فى أحد محاورها الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.
 
وقامت القيادات الأمنية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها واستيعاب بالمهام الموكلة إليها، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

الانتخابات

جولة الإعادة

تامين الإنتخابات

حوادث

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