استشارى أوبئة: الصحة العالمية لم تؤكد فاعلية لقاح كورونا حتى الآن

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ليست الجائحة الأولى، وكل جائحة مكونة من موجات، وهناك مسئولية على المواطن فى حماية نفسه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة اليوم، أنه حتى الآن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد فاعلية لقاح كورونا، مؤكدا أن هناك دول ناجحة فى مواجهة كورونا من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وتابع، أن منظمة الصحة العالمية، أبرمت العديد من الاتفاقيات لضمان حثول كل الدول على لقاحات ضد فيروس كورونا، مضيفا أنه قبل اعطاء الموافقة النهائية لصلاحية اللقاح لابد من مرورة بالعديد من المراحل الاختبارات ويمر بها بنجاح دون آثار جانبية خطيرة.