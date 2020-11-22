اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استشارى أوبئة: الصحة العالمية لم تؤكد فاعلية لقاح كورونا حتى الآن

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:06 م
استشارى أوبئة: الصحة العالمية لم تؤكد فاعلية لقاح كورونا حتى الآن امجد الخولى
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ليست الجائحة الأولى، وكل جائحة مكونة من موجات، وهناك مسئولية على المواطن فى حماية نفسه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة اليوم، أنه حتى الآن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد فاعلية لقاح كورونا، مؤكدا أن هناك دول ناجحة فى مواجهة كورونا من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وتابع، أن منظمة الصحة العالمية، أبرمت العديد من الاتفاقيات لضمان حثول كل الدول على لقاحات ضد فيروس كورونا، مضيفا أنه قبل اعطاء الموافقة النهائية لصلاحية اللقاح لابد من مرورة بالعديد من المراحل الاختبارات ويمر بها بنجاح دون آثار جانبية خطيرة.


الصحة العالمية

لقاح كورونا

عاجل

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبراء الصحة العالمية يؤكدون أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.. الوقاية من العدوى أهم من تقوية جهاز المناعة.. المضادات الحيوية لا تفيد مرضى كورونا إلا فى حالات الالتهابات البكتيرية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:45 م

مستشارة بمنظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:59 م

مسؤل بالصحة العالمية: نخسر فائدة المضادات الحيوية عند استعمالها عشوائيا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:27 م

"الصحة العالمية" تحذر من انهيار المنظومة الصحية بغزة أمام كورونا خلال أسبوعين

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:25 م

الصحة العالمية تحذر من المضادات الحيوية دون استشارة طبيب .. فيديو

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة