إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا و475 وفاة

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد إن البلاد سجلت 13053 إصابة جديدة بفيروس كورونا و475 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 44802 والإصابات إلى 854361 في الدولة الأكثر تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وفرضت إيران أمس السبت قيودا أكثر صرامة لكبح الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا منها إغلاق الأعمال التجارية غير الأساسية وفرض قيود على الحركة والسفر.

وحذرت بعض السلطات الإيرانية من أن الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس قد تصل إلى 1200 إذا تقاعس الناس عن احترام البروتوكولات الصحية، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي.