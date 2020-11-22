إنشاء ثانى عناية مركزة قلبية بمستشفى قنا العام

قنا صابر سعيد

أعلنت مستشفى قنا العام، اليوم السبت، عن إنشاء ثانى عناية مركزة قلبية بالمستشفى لخدمة أهالى المحافظة وحالات الإصابة بأمراض القلب التى تحتاج إلى عناية مركزة.

وقال محمد الديب، مدير المستشفى، فى تصريح لليوم السابع، إن المستشفى تقوم بتجهيز عناية مركزة قلبية أخرى بخلاف العناية التى تتواجد بها، وذلك مع زيادة الحالات التى تحتاج الدخول إلى غرف العناية.

وأوضح الديب، أنه استغل مكان تواجد العناية المتوسط لإنشاء العناية الثانية بالمستشفى وذلك عن طريق الجهود الذاتية وبإمكانيات العاملين بالمستشفى دون إرهاق ميزانية الصحة، مضيفًا أنه يتواجد أيضًا جهازين أشعة مقطعية لخدمة أبناء المحافظة، حيث تمكنت المستشفى من إصلاح الجهاز القديم وتوفير نفقات نقله الباهظة.

وأضاف مدير المستشفى، أن فريقا طبيا من إدارة العلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور أحمد تاج، يمر يوميا على جميع الأقسام لمعرفة الحالات التى تحتاج عرض طبيعى.