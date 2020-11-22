اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء ثانى عناية مركزة قلبية بمستشفى قنا العام

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:00 ص
إنشاء ثانى عناية مركزة قلبية بمستشفى قنا العام مستشفى قنا العام
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مستشفى قنا العام، اليوم السبت، عن إنشاء ثانى عناية مركزة قلبية بالمستشفى لخدمة أهالى المحافظة وحالات الإصابة بأمراض القلب التى تحتاج إلى عناية مركزة.

وقال محمد الديب، مدير المستشفى، فى تصريح لليوم السابع، إن المستشفى تقوم بتجهيز عناية مركزة قلبية أخرى بخلاف العناية التى تتواجد بها، وذلك مع زيادة الحالات التى تحتاج الدخول إلى غرف العناية.

وأوضح الديب، أنه استغل مكان تواجد العناية المتوسط لإنشاء العناية الثانية بالمستشفى وذلك عن طريق الجهود الذاتية وبإمكانيات العاملين بالمستشفى دون إرهاق ميزانية الصحة، مضيفًا أنه يتواجد أيضًا جهازين أشعة مقطعية لخدمة أبناء المحافظة، حيث تمكنت المستشفى من إصلاح الجهاز القديم وتوفير نفقات نقله الباهظة.

وأضاف مدير المستشفى، أن فريقا طبيا من إدارة العلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور أحمد تاج، يمر يوميا على جميع الأقسام لمعرفة الحالات التى تحتاج عرض طبيعى.

 


اخبار قنا

اخبار محافظه قنا

اخبار محافظات

عنايه قلبيه

مستشفي قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة