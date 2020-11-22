إندبندنت: أوباما وزوجته ينتجان سلسلة كوميدية وثائقية عن فوضى إدارة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن باراك وميشيل أوباما سينتجان سلسلة من الحلقات الكوميدية التى تستند إلى كتاب يتحدث عن فوضى الانتقال بين إدارة الرئيس السابق وإدارة خلفه الرئيس ترامب.

وأوضحت الصحيفة أنه من خلال الصفقة بين نتفليكس وشركة أوباما وزوجته "High Ground Production"، فإن الرئيس السابق سيجلب أمرا جديدا لخدمات البث، وهو عمل يجمع بين الوثائقية والكوميدية. ومن المقرر أن يبدأ التصوير العام المقبل.

وتستند الحلقات على كتاب مايكل لويس "المخاطرة الخامسة" الذى اشترى أل أوباما حقوقه عام 2018، حيث كانت العديد من الأفلام السابقة للويس قد تم تحويلها إلى أعمال مصورة منها Moneyball و The Big Short.

وسيذيع الحلقات الفنان الكوميدى أدم كونوفر، حيث سيسأل ما إذا كانت الحكومة كلمة قذرة أم مؤسسة موثوق بها.

وكان كونوفر قد كتب على تويتر يقول " سعيد للغاية لقدرتى أخيرا على نشر هذه الأنباء، ساعد سلسلة حلقات كوميدية جديدة لنتفليكس عن الحكومة الفيدرالية ستحمل عنوان The G Word، ولا أستطيع الانتظار لمشاركتها معكم".

وكان أول مشروع لأوباما مع نتفليكس فى عام 2019 وهو وثائقى المصنع الأمريكى عن ملياردير صينى فتح مصنعا فى أوهايو مكان مصنع جنرال كوتورز الذى تم التخلى عنه.

ويروى الفيلم كيف أنه الأمل المبكر والتفاؤل حل محلهما نكسات مع صدام شركات التكنولوجيا الصينية مع الطبقة العاملة الأمريكية. وأصبحت مذكرات ميشيل أوباما أيضا التى تعمل عنوان "صيرورة" فيلما وثائقيا من إنتاج نتفليكس.

وكان الجزء الأول من مذكرات باراك أوباما أرض الميعاد قد نشرت خلال الأسبوع الماضى وتغطى الفترة حتى مقتل أسامة بن لادن عام 2011.