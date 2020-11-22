إعدام 190 ألف دجاجة فى هولندا بسبب انتشار إنفلونزا الطيور

كتب أحمد عرفة

أعدمت وزارة الزراعة الهولندية اليوم الأحد 190 ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور فى مزرعتين للدواجن على الأقل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعدم عمال الصحة حوالى 100 ألف دجاجة فى مزرعة دواجن فى بلدة هيكيندورب خارج خاودا، إضافة إلى 90 ألف دجاجة في بلدة فيتمارسوم شمال فريزلاند.

وأوضحت وزارة الزراعة الهولندية أنه فى الحالتين يشتبه فى انتشار إنفلونزا شديدة العدوى من نوع H5، المسبب لإنفلونزا الطيور، وتم تعقيم المزرعتين لمنع انتشار المرض، وتعد عملية الإعدام هذه الثالثة في البلاد خلال شهر بعد اكتشاف مرض H5N8 لأول مرة لدى الطيور البرية.

كما صدرت أوامر لمزارعي الدواجن الهولنديين بإبقاء الطيور داخل المداجن حتى إشعار آخر لمنع انتقال العدوى.