إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الصف

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منطقة الصف جنوب الجيزة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين فى مكان الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان وتم تسيير حركة السيارات.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.