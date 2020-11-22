اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أمام مدرسة الصنايع بمنيا القمح

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:36 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أمام مدرسة الصنايع بمنيا القمح حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات إثر تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق "السعديين- منيا القمح" أمام مدرسة الصنايع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول 6 أشخاص لمستشفى السعديين، مصابين بكسور وسحجات متعددة بأنحاء الجسد، وتبين من التحريات  وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص أمام مدرسة الصنايع  طريق منيا القمح - السعديين، وتم نقل المصابين للمستشفى  لتلقي الإسعافات الأولية، ورفع آثار الحادث من الطريق وتحرر محضر بالواقعة.

 

 


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