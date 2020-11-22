إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول 4 أشخاص لمستشفى بلبيس مصابين بسحجات متعددة بأنحاء الجسد، وتبين من التحريات وقوع حادث بين سيارتين نقل وملاكى أسفل الإقليمى اتجاه بلبيس، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ورفع أثار الحادث من الطريق وتحرر محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات فى حادث تصادم بطريق"منيا القمح- السعديين" أمام مدرسة الصنايع، وتم نقلهم لمستشفى السعديين لتلقى الاسعافات الأولية.