اليوم السابع
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إصابة وزير شئون مجلس الوزراء فى السودان بفيروس كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:41 م
إصابة وزير شئون مجلس الوزراء فى السودان بفيروس كورونا مجلس الوزراء السودانى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مجلس الوزراء السوداني، إصابة وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، بفيروس كورونا.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الأحد، أن مانيس أجرى الفحص المعملي لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية، لافتا إلى أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح البيان أنه تجري عملية فحص وتتبع لمن خالطهم الوزير عمر مانيس، بحسب الإجراءات الصحية المُتبعة بواسطة وزارة الصحة.
وكان وزيرا الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، والمالية هبة محمد علي، وكبير مستشاري رئيس وزراء السودان الشيخ خضر، أصيبوا بفيروس كورونا.


مجلس الوزراء السودانى

السودان

عمر مانيس

كورونا فى السودان

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