إصابة فتاتين فى حادث مرورى بطريق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد – أحمد الجعفرى

أصيبت فتاتان بعدما صدمتهما سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوى أمام البوابة الثانية لمدينة حدائق الأهرام، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وعززت الإدارة العامة للمرور تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

كما انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.