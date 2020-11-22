اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا فى ألمانيا تقفز إلى 918269 بعد تسجيل 15741 حالة جديدة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:04 ص
إصابات كورونا فى ألمانيا تقفز إلى 918269 بعد تسجيل 15741 حالة جديدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برلين (رويترز)

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 918269 بعد تسجيل 15741 حالة جديدة.

 

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالى للوفيات إلى 14022 بعد تسجيل 138 حالة وفاة جديدة.

 

 


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