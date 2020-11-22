إدارة ترامب: عملية التطعيم ضد كورونا ستبدأ مطلع ديسمبر المقبل

كتب أحمد عرفة

قالت إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن عملية التطعيم ضد كورونا ستبدأ مطلع ديسمبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

أضافت إدارة دونالد ترامب: "13 سنة سيكون السن الأدنى لتلقى لقاح كورونا".

وفى وقت سابق قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، أن واشنطن انسحبت من اتفاق باريس للمناخ، لأنه استهدف تحطيم الاقتصاد الأمريكى، مؤكدا أن بلاده خفضت الانبعاثات الكربونية بعد الانسحاب من الاتفاق.

وأضاف ترامب خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالحفاظ على كوكب الأرض، بقمة العشرين الافتراضية، التى تترأسها المملكة العربية السعودية، أن الولايات المتحدة حاليا المنتج الأول للغاز الطبيعى، مضيفا: إدارتى التزمت خلال 4 سنوات بالتأكيد على حماية البيئة والمناخ.