أوناش المرور ترفع حطام حادث انقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

رفعت أوناش المرور، حطام حادث انقلاب سيارة أمن مركزى بالكيلو 120 أعلى طريق الواحات الصحراوى، ونقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الشيخ زايد و6 أكتوبر، وسط تواجد رجال المرور بالمكان لمتابعة حركة السيارات.

وكانت المعاينة لحادث انقلاب سيارة أمن مركزى، أنه أثناء سير السيارة بالطريق بالكيلو 120، انفجر الإطار الخلفى الأيمن فاختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها بالطريق، ونتج عنه استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين، ونقلت سيارات الإسعاف 19 مجندا أصيبوا بسبب انقلاب السيارة بطريق الواحات إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى للعلاج، كما تم إيداع جثمان الشهيد فى الحادث بمشرحة مستشفى 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان وتم تسيير حركة السيارات.