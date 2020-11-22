اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 8 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:41 م
أمن المنافذ يضبط 8 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة ضبط بضائع مهربة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (عقاقير ومستلزمات طبية - بضائع أجنبية الصنع وفى مجال ضبط جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (1) قضية.
 
وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط عدد (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1427) مخالفة مرورية متنوعة.
 
وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات من ضبط عدد (5) قضايا وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (211) حكم قضائى متنوع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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