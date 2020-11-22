أمن القاهرة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات فى الزمالك

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، حملة ليلية مكبرة للحفاظ على المظهر الحضاري بشوارع العاصمة وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات وغلق كافة الأنشطة المخالفة وإزالة المعوقات التي قد تؤثر في الحركة المرورية بالشوارع والميادين والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي لكافة المخالفات منعاً لتفاقمها بالعاصمة.

وأسفرت الحملة الليلية التى استهدفت منطقة الزمالك التابعة لقسم شرطة قصر النيل وذلك بعد أيام من حملة بالمعادي لضبط العديد من المخالفات التي تم إتخاذ الإجراءات القانونية نحوها وإحالتها للنيابة العامة ، وقد عززت تلك الحملة من شعور المواطنين بالأمن والأمان وساعدت على تحقيق السيولة المرورية، وقدم أهالي المنطقة الشكر لأجهزة الأمن على الجهود التي قاموا بها، وسوف تتواصل الحملات بكافة مناطق العاصمة لتحقيق أمن وأمان المواطنين .