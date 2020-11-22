أمريكى مُسن يعترف بارتكابه جريمة قتل بعد 25 عاما من وقوعها

كتب محمد سعودى

بعد مرور 25 عاما من جريمته البشعة، اعترف رجل أمريكى مسن بأنه متورط فى قتل شاب عشرينى عام 1995، حيث أطلق النار على الشاب فى رأسه بولاية ألاباما الأمريكية، وفقا لما ذكرته مجلة " people".

الأمريكى جونى دوايت وايت البالغ من العمر 53 عامًا تم تشخيص إصابته بمرض عضال مؤخرًا، أبلغ الشرطة في ولاية ألاباما أنه متورط في قضية قتل منذ 25 عاما، مؤكدا لأحد المحققين عبر الهاتف أنه هو الشخص الذي ضغط على الزناد.



الأمريكي المتورط في عملية القتل

وفقًا لتقرير اعتقاله، الذى حصلت عليه مجلة" PEOPLE "، اتصل جونى دوايت وايت بقسم شرطة ديكاتور يوم الأربعاء ليعترف بجريمته، حيث قال، إنه "أطلق النار على كريستوفر ألفين دايلى فى عام 1995، وقد حان الوقت للاعتراف بذلك".

فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن وايت مصاب بمرض عضال، وخلال تواصله مع الشرطة عرض تفاصيل محددة حول إطلاق النار على المجنى عليه منذ 25 عاما، وأتضح أن روايته تطابق الأدلة التى تم جمعها فى مكان الحادث.

وأشارت الشرطة فى ذلك التوقيت، إلى أن المجنى عليه قتل من خلال إطلاق النار عليه مرة واحدة، مؤكدة أنه قتل خلال جريمة قتل وقعت بالولاية الأمريكية فى العام 1995، ولم يستطع المحققين أن يتعرفوا على المتهم الرئيسى فى هذه القضية.

ووجهت الشرطة إلى جونى دوايت وايت، تهمة القتل العمد. ولم يتسن الوصول إلى محاميه للتعليق، ولم يتضح يوم الجمعة ما إذا كان قد تم تقديمه للمحاكمة، ولم يشر التقرير إلى الدوافع التى جعلت جونى يقتل المجنى عليه.