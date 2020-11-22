أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر تصل أسوان تحت رعاية الرئيس السيسي.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استقبلت محافظة أسوان، اليوم الأحد، شاحنات أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعدادا لفصل الشتاء، والتى تستهدف مليون أسرة فى مختلف محافظات الجمهورية كافة، يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

وتشمل القافلة توفير 5885 شنطة مجمدات دواجن، و2500 كرتونة مواد غذائية، و5500 بطانية، سيتم توزيعها على الجمعيات الأهلية بمحافظة أسوان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تفقد شاحنات القافلة الإنسانية التى تعتبر هى الأكبر استعدادا لفصل الشتاء، ومستهدفة مليون أسرة فى محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليونى دجاجة "2000 طن"، يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التى دشنتها وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء، لاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية فى توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.