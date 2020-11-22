

وشكلت ولاية سكيكدة خلية أزمة عاجلة صباح اليوم فور وقوع الهزة الأرضية، الأولى يشرف عليها والي ولاية سكيكدة عبد القادر بن سعيد، كما انتقل والي سكيكدة إلى منطقة عين بوزيان (جنوب غرب سكيكدة ) القريبة من مركز الهزتين الأرضيتين بناء على تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للوقوف على حجم الأضرار.



ولم تسفر الهزتان عن خسائر بشرية، إلا أنهما خلفتا أضرارا مادية في بعض المنازل ومستشفى الحروش، وحالة من الذعر وسط المواطنين .