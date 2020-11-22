أسنانك وأنفك تحدد نسبة نقلك لعدوى كورونا

كتبت إيناس البنا

حددت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Physics of Fluids ، الارتباطات بين السمات الفسيولوجية للأشخاص ومدى انتقال قطرات العطس لديهم وبقائها في الهواء. وذلك باستخدام النماذج التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ، حيث قام العلماء بمحاكاة العطس في أنواع مختلفة من الأشخاص وتحديد الميزات البيولوجية التي يمكن أن تجعل الشخص ناشرًا فائقًا للفيروسات مثل فيروس كورونا الجديد الذي يسبب كورونا.



سمات الشخص ناشر الفيروس

التعرض للقطرات التنفسية للفرد المصاب



وفقًا للعلماء من جامعة سنترال فلوريدا (UCF) في الولايات المتحدة، فإن بعض المشكلات، مثل الأنف المسدود، يمكن أن تزيد من احتمالية انتشار الفيروسات من خلال التأثير على مدى انتقال القطرات، عندما يعطسون.

وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، في وقت سابق ، إلى أن الطريقة الرئيسية التي يصاب بها الأشخاص بفيروس كورونا الجديد هي من خلال التعرض للرذاذ التنفسي ، مثل العطس والسعال الحامل للفيروس المعدي.

العوامل التي تؤثر على مسافة السفر للقطرات التنفسية



قال المؤلف المشارك في الدراسة، إن معرفة المزيد عن العوامل التي تؤثر على المدى الذي يمكن أن تنتقل فيه هذه القطرات إلى جهود السيطرة على انتشارها.

وأضاف: "نظهر أن جسم الإنسان له مؤثرات ، مثل نظام مجاري الهواء المعقد المرتبط بتدفق الأنف الذي يعطل فعليًا الطائرة من فمك ويمنعها من تشتيت القطرات لمسافات بعيدة".

قال الباحثون إنه عندما يكون لدى الشخص أنف صافٍ ، تقل سرعة ومسافة قطيرات العطس، والعكس عندما تكون الأنف محتقنة ، فإن المنطقة التي يمكن للعطس الخروج منها تكون مقيدة ، مما يتسبب في طرد قطرات العطس من الفم لزيادة السرعة

في البحث ، استخدم العلماء النمذجة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة العددية لإعادة إنشاء 4 أنواع من الفم والأنف - شخص له أسنان وأنف واضح ، وشخص بلا أسنان وأنف واضح ، وشخص بلا أسنان وأنف محتقن ، و شخص لديه أسنان وأنف محتقن.

عندما قاموا بمحاكاة العطس في النماذج المختلفة ، وجدوا أن مسافة الرش للقطرات التي يتم طردها عندما يكون لدى الشخص أنف مزدحم ومجموعة كاملة من الأسنان تزيد بنسبة 60٪ عما كانت عليه عندما لا يفعل ذلك.

كشفت النتائج أنه عندما يحافظ شخص ما على أنفه خاليًا ، مثل نفخه في منديل ، يمكن أن يقلل المسافة التي تقطعها الجراثيم.

تظهر النتائج أن مستويات التعرض تعتمد بشكل كبير على ديناميكيات السوائل التي يمكن أن تختلف اعتمادًا على العديد من السمات البشرية، وقد تكون مثل هذه السمات عوامل أساسية تدفع أحداث الانتشار الفائق في جائحة كورونا".