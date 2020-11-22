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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاحد 22-11-2020

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:04 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاحد 22-11-2020 ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 22-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.68 ريال سعودى.
 
وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعاً خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وخلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي التصدير لنحو 32 دولة منهم 5 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (مدغشقر- النمسا - كوريا الجنوبية - التشيك - كرواتيا).
 
واستحوذت نحو 7 دول على 99.8% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتهم "الإمارات العربية المتحدة" والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة 69.7% بقيمة بلغت 1.703 مليار دولار مقارنة بنحو 924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 84%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" والتي استحوذت على 21 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 513 مليون دولار مقارنة ب 439 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%.
 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  225.68 ريال  بما يعادل  60.17 $

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  206.88 ريال  بما يعادل  55.16 $

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 197.47 ريال  بما يعادل  52.65 $

سعر الذهب عيار 18   

بنحو  169.26 ريال  بما يعادل  45.13 $

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  131.65 ريال  بما يعادل  35.10 $

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  112.84 ريال   بما يعادل  30.09 $

سعر أوقية الذهب

بنحو  7,019  ريال   بما يعادل  1,871 $

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,580 ريال   بما يعادل   421.23 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 225,680 ريال  بما يعادل 60,174 $
 
 
 

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