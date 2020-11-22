أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاحد 22-11-2020

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 22-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.68 ريال سعودى.
وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعاً خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي التصدير لنحو 32 دولة منهم 5 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (مدغشقر- النمسا - كوريا الجنوبية - التشيك - كرواتيا).
واستحوذت نحو 7 دول على 99.8% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتهم "الإمارات العربية المتحدة" والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة 69.7% بقيمة بلغت 1.703 مليار دولار مقارنة بنحو 924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 84%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" والتي استحوذت على 21 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 513 مليون دولار مقارنة ب 439 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 225.68 ريال بما يعادل 60.17 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 206.88 ريال بما يعادل 55.16 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 197.47 ريال بما يعادل 52.65 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 169.26 ريال بما يعادل 45.13 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 131.65 ريال بما يعادل 35.10 $
سعر الذهب عيار 12
بنحو 112.84 ريال بما يعادل 30.09 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,019 ريال بما يعادل 1,871 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,580 ريال بما يعادل 421.23 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 225,680 ريال بما يعادل 60,174 $
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