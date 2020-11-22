أسرع إنترنت فى مصر.. مسؤولون بـ«اورنج» يكشفون خطط الشركة للتحول الرقمى

- هشام مهران: استثمرنا 65 مليار جنيه منذ دخولنا مصر
- أيمن أميرى: «اورنج» الأسرع فى نقل البيانات داخل السوق المحلى
- السوق المصرى ملئ بالفرص.. بصدد الانتهاء من تصميم أكبر مركز بيانات فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية باستثمارات 135 مليون دولار.. ولدينا 8000 محطة تغطى كل أنحاء الجمهورية.. و70% منها تدعم خدمات الجيل الرابع.. نستهدف الحفاظ على حصتنا السوقية ونركز على تعزيز الخدمة فى الدلتا والصعيد
بداية كيف ترى «أورنج» الوضع الاقتصادى المصرى فى الوقت الحالى؟ وما هو مستقبل الاقتصاد الفترة المقبلة؟هشام مهران نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الأعمال: مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع للناتج المحلى بنسبة 3.8% خلال عام 2020، وهذا يؤكد قوتها وصمودها أمام أى صدمات خاصةً فى ظل تداعيات فيروس كورونا.
وما هى أبرز الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الاتصالات؟هشام مهران نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الأعمال: نتج عن أزمة فيروس كورونا فرص للتعلم والعمل عن بعد، وظهر بوضوح أهمية قطاع الاتصالات ودوره الحيوى فى ابتكار خدمات وحلول تساعد المواطنين على التواصل وتنفيذ متطلباتهم اليومية من المنزل، وهناك فرص يجب اقتناصها من كل أزمة، وهذا ما فعلته أورنج أثناء أزمة كورونا فى أكثر من مجال سواء من خلال مشاريع أو خدمات أو مبادرات مختلفة فى ظل هذه التحديات، سواء فى مجالات الصحة أو التعليم أو خدمات التحول الرقمى والشمول المالى أو المدن الذكية.
وهناك تحد آخر وهو العمل على التطوير الدائم للبنية التحتية، حيث إنها أساس صناعة الاتصالات ويعتمد عليها الجميع من أجل تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن من حيث جودة الخدمة والسعر.
هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال
كيف أثرت جائحة كورونا على خطة عمل أورنج خلال العام الجارى؟هشام مهران نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الأعمال: واجهت أورنج بعض التحديات التى طرأت نتيجة تفشى كورونا، منها صعوبة استيراد الأدوات والمستلزمات لعمليات بناء المحطات، ولكن استطاعت أورنج التعامل مع هذه المتغيرات بفضل مساندة الحكومة من ناحية فى تسهيل الإجراءات وسلاسة سياسات عمل الموردين.
وهل أثرت أزمة فيروس كورونا على مبيعات الشركة؟هشام مهران نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الأعمال: فى البداية لا بد من التوضيح أن عددا كبيرا من القطاعات تأثر بصورة واضحة فى ظل أزمة الوباء وليس قطاع الاتصالات فقط، ومثل كل الشركات والقطاعات الاقتصادية، تأثرت أورنج بنسبة كبيرة بظروف وتداعيات أزمة كورونا عليها وعلى جميع الشركات والقطاعات كالسياحة مثلاً التى أثرت بشكل كبير على مدخلات القطاع وإيرادات الشركة ولكن بفضل استعدادات الشركة الكاملة من قبل الجائحة للخدمات الرقمية والاحتياج الشديد له الذى زاد بالفعل أثناء الوباء، مكن أورنج من تسخير جميع إمكانياتها التكنولوجية لتقديم أحدث الحلول الرقمية والمالية لمساعدة العملاء على إنجاز المعاملات اليومية أثناء بقائهم فى المنزل دون الحاجة إلى الخروج.
وما هى أبرز ملامح الخطة الاحترازية التى وضعتها أورنج لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس؟هشام مهران نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الأعمال: العمل مستمر بفاعلية فى عملياتنا التشغيلية وخدمة عملائنا أثناء الموجة الثانية من جائحة كورونا مع الاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الفعالة والخطوات الجادة للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكم يبلغ حجم استثمارات أورنج فى 2021، وما هى أبرزها؟هشام مهران نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الأعمال: ستضخ الشركة حزمة استثمارات تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات جنيه لدعم وتحسين الشبكة، بعد تنفيذ مرحلة مهمة من التطوير العام الماضى، كما نعتزم تنويع المحفظة الاستثمارية فى عدد من المجالات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق معدلات نمو مقبولة على مستوى الإيرادات والأنشطة التشغيلية، عبر زيادة استثماراتها فى مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية خاصة مع النمو الكبير فى قطاع الإنترنت وارتفاع معدلات استخدامه بشكل قياسى خلال الفترة الماضية إلى جانب دعم خدماتها المقدمة بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول بسبب معدلات النمو الملحوظ فى استخدام الإنترنت على شبكتها.
وقد قامت الشركة هذا العام بتوجيه ما يقرب من 80% فى الاستثمار بمجال نقل البيانات وتغطية معظم المناطق وبناء محطات عديدة فى مختلف المحافظات.
أيمن أميري نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي
وما هى أهم أهداف شركة أورنج فى سوق الاتصالات المصرى؟أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى: نستهدف الحفاظ على حصتنا السوقية عبر سياسات تعتمد على تحديث الشبكات وتقديم خدمات متكاملة، بالإضافة إلى التنوع فى باقات العروض لتتناسب مع مختلف أذواق العملاء، خاصة أن عدد عملاء المحمول فى مصر لا يشهد أى زيادة كبيرة وأن هدف الشركات هو الاحتفاظ بالعميل الحالى من خلال التوسع فى تقديم خدمات إضافية له.
ما هو دور أورنج ومشروعاتها فى مجالات التحول الرقمى والمدن الذكية؟هشام مهران نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الأعمال: قدمت أورنج العديد من الخدمات لقطاع المدن الذكية عبر شراكات مختلفة، كان أبرزها مع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجرى الآن بناء مركز بيانات من المتوقع أن يكون من أكبر المراكز فى الوطن العربى وأفريقيا، باستثمارات تزيد على 135 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز البيانات واستضافة جميع منصات المدن الذكية التابعة للعاصمة الإدارية بطريقة مؤمنة ومتكاملة، وتمتلك أورنج ما يلزم من الخبرات والكوادر المحلية والعالمية التى تؤهلها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية، وكذلك إدارة وتشغيل تلك المشاريع طبقًا للمعايير الدولية.
كما أن أورنج أصبحت تمتلك محفظة قوية من الحلول الذكية للمدن، بدءًا من البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة وعدادات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى وحدات الإنارة التى تقوم بترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تكلفة التشغيل على المدى البعيد، إلى جانب عملية تدوير المخلفات التى بدأت أورنج فى التركيز عليها، لما لذلك من عائد على البيئة وعلى الاقتصاد المصرى.. بالإضافة إلى ذلك أورنج هى صاحبة الحصة السوقية الأكبر فى خدمات Triple Play التى أصبحت موجودة فى مختلف المجتمعات السكنية، وتوفر هذه الخدمة الإنترنت فائق السرعة والقنوات التليفزيونية الرقمية عالية الوضوح والهاتف الثابت باستخدام كابلات الألياف الضوئية من خلال الشبكات الداخلية الخاصة بتلك التجمعات.
أورانج
ما هى أحدث التطورات فى تدشين مركز بيانات العاصمة الإدارية؟هشام مهران نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الأعمال: نحن بصدد الانتهاء من التصميمات الأخيرة لمركز البيانات على أن يتم البدء فى توريد وتركيب الخوادم الرئيسية والشبكات الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع بمجرد الانتهاء من قبول التصميمات لتلك المرحلة..وتحرص أورنج فى جميع مراحل المشروع على تقديم أحدث التقنيات فى مجالات الحوسبة السحابية ونقل وتأمين البيانات معتمدة فى ذلك على كوادرها وخبراتها السابقة فى ذات المجال.
ما هو موقف أورنج من تقارير جهاز تنظيم الاتصالات الخاص بتقييم جودة خدمات الاتصالات؟أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى: نود أن نشكر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على جهودهم فى الحصول على هذا التقرير الذى يمتاز بالشفافية، حيث يضع رضا العملاء فى المقام الأول، كما أن تلك التقارير تساعد الشركات على تقديم خدمة أفضل.
المتوقع حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.. كيف تواجه «أورنج» ذلك؟أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى: تؤكد شركة أورنج مصر حرصها التام على تقديم أفضل خدمة لعملائها الكرام وبالفعل لديها خطط طوارئ متكاملة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية التى قد تشهدها البلاد مثلما فعلت فى مواجهة إعصار التنين فى أوائل السنة الحالية مما أثبت قدراتنا وكفاءة الشركة فى مواجهة الأزمات.
ما هو دور المسؤولية المجتمعية لـ«أورنج» خلال الفترة المقبلة؟
هشام مهران نائب رئيس «أورنج مصر» لقطاع الأعمال: نحن نساند الدولة والمجتمع من خلال الدور الذى نقوم به من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية والذى مما لا شك فيه يرفع من كفاءة المجتمع وبالتالى له المردود الإيحابى على الاقتصاد المصرى، فعلى سبيل المثال وليس الحصر «لدينا 7 مدارس أورنج المجتمعية فى 6 محافظات، ونرعى 55 مدرسة مجتمعية فى 4 محافظات، كما نرعى 10 مراكز رقمية للمرأة يتم تدريبهم فيها على كيفية عمل دراسة جدوى لمشروعات صغيرة وكيفية تسويقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وهناك بالفعل حوالى 280 مشروعا تم تنفيذها».
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