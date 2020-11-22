أخبار مصر.. الحكومة تؤكد توفر المستلزمات الطبية بالمستشفيات لمواجهة كورونا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الحكومة على توفير جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية لمواجهة كورونا، وإصابة وليد سليمان نجم الأهلى بفيروس كورونا، وحدوث زلزال بالمحلة، وحالة الأرصاد غدا..

وفيما يلى موجز أخبار مصر..







الرئيس السيسى يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا..صور



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا في دورته الثالثة.





الحكومة: توفر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية لمواجهة كورونا



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.





استشهاد مجند وإصابة 19 إثر انقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات الصحراوى



استشهد مجند، وأصيب 19 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة أمن مركزى بالكيلو 120 بطريق الواحات بدائرة قسم الواحات البحرية فى الجيزة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من الجيزة إلى الواحات البحرية.





مصادر: السماح باستكمال المبانى فى القاهرة لمن حصل على ترخيص سابق دون تغيير



أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أنه من المقرر أن تشمل القرارات المتعلقة بإعلان الاشتراطات البنائية الجديدة المقرر إعلانها نهاية الشهر الجارى، السماح باستكمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص مسبقة، دون نقص فى عدد الأدوار المصرح بها فى الرخصة، ودون إجراء أى تغيير فى شروط الترخيص المسبق إصداره.





الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى: من حق غير المؤمن عليهم التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى.. مى عبد الحميد: 1.5 مليون مواطن استفادوا من مشروع المليون وحدة حتى الآن.. وتكلفة المشروع تتخطى 250مليار جنيه



كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن إجمالى عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى، حتى الآن، وعدد المستفيدين، وإجمالى مبالغ الدعم المخصصة للوحدات، لافتة إلى أن هناك أكثر من مليون و100 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات مشروع الإسكان، منذ بدء طرح المشروع فى عام 2014 وحتى الآن.





انطلاق فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" بقاعدة محمد نجيب العسكرية



انطلقت فعاليات التدريب المشترك " سيف العرب" بجمهورية مصر العربية بمشاركة كلًا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان الديمقراطية، وتستمر فعالياته حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.





هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر بالدلتا على بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبرى



سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأحد الموافق 22 /11/2020 هزة أرضية بالدلتا وعلى بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبرى.





شركة مترو الأنفاق تكشف تفاصيل خروج عجلة قطار عن القضبان بمحطة حلوان



كشف أحمد عبد الهادى المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، تفاصيل خروج قطاع من على شريط المترو بمحطة حلوان.





مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن وظائف خالية.. تعرف عليها



أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حاجتها للتعاقد مع عدد 1700 مأمور ضرائب ( مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر ) على مستوى محافظات الجمهورية بالاعلان رقم (1) لسنة 2020 .





إشادات دولية بنمو الاقتصاد المصرى واحتواء التضخم.. صندوق النقد والبنك الدوليين يعلنان انفراد مصر بتحقيق نمو إيجابى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وتوقعات بارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى 5.8%



توقع البنك الدولى ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.8% خلال العام المالي (2023/2022)، وتوقع البنك، في تقرير لأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بعنوان "تعزيز التعاون التجاري : إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد جائحة "كورونا"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بواقع 3.5% خلال العام المالي الحالي (2021/2020)، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولى سابقا.





8 آلاف قاض يتسلمون الأوراق الانتخابية للإشراف على إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.. الهيئة الوطنية تنتهى من اللمسات الأخيرة.. المصرييون بالخارج يواصلون إرسال أصواتهم بالبريد إلى البعثات الدبلوماسية



ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث تنطلق عمليات التصويت يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين داخل 13 محافظة لاختيار 109عضوا بالبرلمان لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم من الجولة الأولى لتلك المرحلة، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد عن تسلم ما يقرب من 8 آلاف قاض، الأوراق الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة من بطاقات اقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين، حتى يتمكن من التوجه إلى لجانهم الانتخابية وفتحها فى المواعيد المحددة من الهيئة والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.





رئيس تاون جاس لـ"اليوم السابع": توصيل الغاز للمنازل بمعدل مليون عميل سنويا يوفر 2.3 مليار جنيه من فاتورة الدعم.. إطلاق مبادرة تقسيط رسوم التوصيل تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. ومد خطوط الغاز لمحطات تموين السيارات



قال المهندس محمد حافظ قنديل رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، إن تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يشهد تحقيق أرقام ومعدلات قياسية، وأن ما تم تنفيذه منذ عام 2018 وحتى الآن هى أعلى معدلات التوصيل منذ بدء النشاط وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وأضاف قنديل، لـ "اليوم السابع" أن استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل يوفر استهلاك اسطوانتين بوتاجاز شهريا بإجمالي متوسط من 18 - 20 اسطوانة بوتاجاز سنويا لكل وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى لها.





تكليف أيمن فتحى قائما بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لمدة 3 أشهر



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2358 لسنة 2020 بتعيين ايمن فتحي عبد الغني محمد حسام الدين بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وذلك لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.





الانتهاء من وضع مومياوات كهنة آمون بمتحف "عواصم مصر" بالعاصمة الإدارية



انتهت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي من وضع مومياوات كهنة وكاهنات المعبود آمون، داخل الفتارين الخاصة بها وذلك ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.





شاهد لحظة إحباط الداخلية تهريب 6 أطنان حشيش بقيمة نصف مليار جنيه



يرصد فيديو لحظة إحباط الداخلية محاولة تهريب 6 أطنان لمخدر الحشيش داخل حاوية عبر ميناء دمياط البحرى، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مجابهة محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال فرض الرقابة الأمنية اللازمة على كافة المنافذ.





محافظة الجيزة تطرح 64 وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر



أعلنت محافظة الجيزة طرح عدد من الوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، بمقدم 5 آلاف جنيه، وتشمل الوحدات المطروحة 64 وحدة سكنية، منها 28 وحدة بالمرحلة الأولى، و36 وحدة بالمرحلة الثانية، بالمشروع القومى للإسكان بالمحافظة خلال الفترة من 25/11/2020 وحتى 10/12/2020، ويتمّ سداد مقدم الحجز بفروع بنك الإسكان والتعمير، فى مناطق: "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر".





نزاع تيجراى.. الحكومة الإثيوبية تطلق معركة الدبابات وتتهم المقاتلين فى الإقليم بنسف الطرق والجسور.. وزعيم جبهة التحرير: نقاتل بثبات فى الجنوب.. والاتحاد الأوروبى يخصص 4 ملايين يورو لإنقاذ النازحين إلى السودان



تطورات جديدة يشهدها الصرع بين الجبهة الشعبية لتحرير أقليم تيجراى والحكومة الأثيوبية، خاصة بعد رفض رئيس الوزراء آبي أحمد، الحامل لجائزة نوبل للسلام، التفاوض مع الجبهة، وسط مخاوف من تمدد الصراع إلى خارج الإقليم الشمالي، وإشعال حرب أوسع في القرن الإفريقي خاصة مع إعلان الحكومة الإثيوبية استخدام معدات عسكرية ثقيلة لحصار الأقليم.





"FDA" توافق على الاستخدام الطارئ لعقار الأجسام المضادة "ريجينيرون" لعلاج كورونا.. أثبت فاعلية فى تعافى ترامب.. يعطى كوكتيل "كازيريفيماب وإيمديفيماب" للحالات الخفيفة والمتوسطة.. وممنوع للحالات الشديدة



وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" اليوم على الاستخدام فى حالات الطوارئ (EUA) لعقار "ريجينيرون"، والذى يتكون من اثنين من الأجسام المضادة هما "كازيريفيماب وإيمديفيماب" معًا لعلاج فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط ​​للبالغين والأطفال "12 عامًا أو أكبر بوزن 40 على الأقل كيلوجرام"، مع نتائج إيجابية للاختبار الفيروسي المباشر لفيروس كورونا والمعرضين لمضاعفات شديدة من فيروس كورونا، وهو العقار الذى استخدمه الرئيس ترامب أثناء إصابته بفيروس كورونا، وأكد فاعليته فى علاج الفيروس، وذلك وفقا لموقع FDA.





الرئاسة السورية: تعيين فيصل المقداد وزيرا لخارجية سوريا خلفا لوليد المعلم



أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، تعيين الدكتور فيصل المقداد، وزيرا للخارجية ، خلفا لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم، وتعيين بشار الجعفرى نائبا لوزير خارجية سوريا.





الأرصاد: غدا أمطار متوسطة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 15 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية ، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.





المسحة الطبية تثبت إصابة وليد سليمان بكورونا.. وإجراء أخرى للتأكد



يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.‏





إيجابية مسحة كورونا الجديدة لـ كهربا واستمرار غيابه عن تدريبات الأهلي



ظهرت نتيجة المسحة الجديدة التى أجراها محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، أمس السبت، وجاءت نتيجتها إيجابية، ليواصل اللاعب الغياب عن تدريبات فريقه، وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع، ويستعين كهربا بالمشروبات والهواء الطلق للتغلب على فيروس كورونا فى فترة العزل التى يتواجد فيها حاليا.





إحالة دعوى رئيس الزمالك على قرار عزله للمفوضين.. وغياب مرتضى لأول مرة



قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والتى ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلاً من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظرها بعد إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة.