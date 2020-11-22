أب يستغيث لعلاج ابنته من السكر.. والصحة تحولها لمستشفى الطلبه بالإسكندرية

فى استجابة سريعة من وزارة الصحة لمناشدة قارئ عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" لعلاج ابنته من السكر، أكدت الوزارة تحويل الحالة على مستشفى الطلبة فى سبورتينج بالإسكندرية، لمتابعتها وتقديم الرعاية الصحية لها.
وكان والد الطفلة جومانة بيشوى إسحاق نعيم من محافظة الإسكندرية، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة سيبها علينا، يطالب فيها بالاهتمام بحالة ابنته، والتى تعانى من ارتفاع بالسكر يصل إلى 400 درجة.
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