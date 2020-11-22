«إى فاينانس» تكثف جهودها لدعم القطاعين الحكومى والخاص.. إبراهيم سرحان: عرض حلول المدفوعات الرقمية وإصدار البطاقات الإلكترونية

كشف المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، عن تفاصيل مشاركة الشركة فى الدورة 24 من معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2020.

مستعرضا حلول الشركة فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى، بجانب تواجد شركاتها الثلاثة التابعة وهى: شركة eCards المتخصصة فى مجال الحلول الذكية المتكاملة، وشركة eAswaaq المتخصصة فى تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية، وشركة خالص المتخصصة فى المدفوعات الإلكترونية.

وشرح سرحان طبيعة مشاركة كل شركة من الشركات الثلاثة التابعة لـ «إى فاينانس»، وقال إن شركة eCards ستعرض حلولها الذكية المتكاملة، لا سيما فى إصدار البطاقات فى مصر، خاصة البطاقات الحكومية، علمًا بأن عدد البطاقات الدائرة فى السوق حاليًا تتخطى 40 مليون بطاقة.

وتتضمن أنشطة الشركة خدمات إصدار وطباعة البطاقات الإلكترونية، إلى جانب إتاحة خدمات التشغيل للغير، بما فى ذلك بوابة المدفوعات. ويتمثل الهدف الأساسى للشركة توفير الحلول الذكية التى تخدم أكثر من مجال وبما يساهم فى تعظيم المردود الإيجابى لحاملى البطاقات.

وأضاف أن شركة «eAswaaq» ستعرض تقنياتها فـى مجال تكنولوجيا الأسواق الإلكترونية المتخصصة للمؤسسات والشركات لخدمة قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة فى مصر.

وتوفر الشركة حزمة متكاملة من خدمات إدارة وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة وخدمات التمويل متناهى الصغر، فضلًا عن توظيف آليات السوق لخلق فرص تصديرية جديدة للمصدرين المصريين فى الأسواق الخارجية.

ومن خلال المعرض ستقوم الشركة بإطلاق حزمة منصات تسويقية جديدة، كما ستقوم بإلقاء الضوء على المجهودات التى بذلتها مؤخرا فى عدد من المبادرات الحكومية.

أما شركة «خالص» فقد أوضح سرحان أنها ستقوم باستعراض حلولها فى مجال التحصيل والمدفوعات الرقمية لخدمة الأفراد والتى تم إطلاق أعمالها بعد التطور الملحوظ للمدفوعات الإلكترونية فى مصر بصورة سريعة، حيث وضعت «إى فاينانس» استراتيجية لخدمة الاقتصاد والشمول المالى من خلال الاستثمار والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والخبرة فى الدفع الإلكترونى لديها وتقديم خطة عمل جديدة من خلال شركة «خالص» والتى تعمل كأكبر مُجمع للفواتير اللازمة للمواطن المصرى، مثل «فواتير الكهرباء والمرافق، مصروفات الجامعات والمدارس وفواتير خدمات الإنترنت والاتصالات وأكثر من ذلك»، من خلال توفير وسيلة دفع ملائمة ومريحة، وأيضا من خلال تطبيق محمول مؤمن بالتعاون مع البنوك وبالشراكة مع شركات عالمية مصدرة للبطاقات الائتمانية مثل فيزا وماستركارد وميزة.

وأضاف أنه رغم الأحداث الاستثنائية التى يعيشها العالم اليوم بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذا الوباء لم يمنع «إى فاينانس» من المشاركة فى المعرض لاستعراض مشروعاتها الناجحة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ولقاء العملاء الجدد والحاليين واستعراض رؤيتها فى تحقيق الشمول المالى والتحول للمجتمع اللانقدى خلال أيام المعرض الذى يعد منصة للصفقات التجارية مع الحكومة وأيضا الشركات.

وأشار إلى أن شركة «إى فاينانس» تستطيع تنفيذ مشروعات قومية كبرى فى كل القطاعات، خاصة أنها تعتبر الشريك الرقمى الأمثل لتحقيق التحول الرقمى سواء للهيئات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص على حد سواء، حيث ترتكز أعمال الشركة على 4 محاور رئيسية وهى الحلول الرقمية المتكاملة، والخدمات الرقمية، ومنصات المدفوعات، ومُسرع الأعمال للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية.

وذكر سرحان أن «إى فاينانس» تحتفل بمرور 15 عاما من الإنجازات التى تعزز دورها كالشريك الرقمى الأمثل للتحول الرقمى فى مصر، وإبراز العائد والمردود الإيجابى للاقتصاد على مستوى الحكومات والهيئات والشركات والمواطنين من خلال المساهمات الفعالة فى تحقيق الشمول المالى ودعم التحول الرقمى فى مصر.

ومن المنتظر أن تقوم «إى فاينانس» على هامش المعرض، بتسليم الجوائز للفائزين الثلاثة الخاصة بمسابقة Yalla Start With Khales والتى تستهدف تنمية المجتمع ودعم المبتكرين من خلال منصة المدفوعات الإلكترونية التى ستمنحها «خالص» للفائزين مجانا.