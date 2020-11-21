CDC:معظم حالات الإصابة بكورونا تنتشر من أشخاص ليس لديهم أعراض..الكمامة مهمة

كتبت فاطمة خليل

أكد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" في إرشادات محدثة إن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا تنتشر عن طريق أشخاص ليس لديهم أعراض، وأضاف إن هذا الأمر هو أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام القناع أو الكمامة، وفقاً لما نشره موقع "CNN" الأمريكي.

وقال مركز CDC في قسم من موقعها على الإنترنت مخصص لشرح علم كيفية استخدام الأقنعة للسيطرة على انتشار الفيروس: "تنتشر معظم إصابات كورونا من قبل أشخاص بدون أعراض". ولهذا فإن ارتداء الكمامة مهمة

وأضافت في التوجيه المنشور يوم الجمعة "تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وآخرون أن أكثر من 50 % من جميع الإصابات تنتقل من أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض".

وأشارت إلى أن "هذا يعني أن نصف الإصابات الجديدة على الأقل تأتي من أشخاص على الأرجح غير مدركين أنهم معديون للآخرين."

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن 24٪ من الأشخاص الذين ينقلون الفيروس للآخرين لا تظهر عليهم الأعراض أبدًا، بينما كان 35٪ آخرون يعانون من أعراض سابقة، كما إن 41٪ أصابوا آخرين أثناء تعرضهم للأعراض.

وقال المركز إن ذروة العدوى تأتي بعد خمسة أيام من الإصابة.. مع هذه الافتراضات ، يمكن أن تنتقل 59٪ من العدوى في حالة عدم وجود أعراض ولكن يمكن أن تتراوح (من) 51٪ إلى 70٪ إذا كان جزء من العدوى بدون أعراض 24٪ -30٪ وتراوحت ذروة العدوى بين 4-6 أيام."

واستشهدت بدراسة نشرت في يوليو في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم وبيانات CDC التي لم تُنشر بعد.

في السابق ، لم تحدد المنظمة الصحية النسبة المئوية للعدوى التي تنتشر عن طريق الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض.

وأضاف المركز أن "العدوى تنتشر في المقام الأول من خلال التعرض للرذاذ التنفسي الذي يزفره الأشخاص المصابون عندما يتنفسون أو يتحدثون أو يسعلون أو يعطسون أو يغنون".

وقال أيضًا إن الناس يقذفون المزيد من القطرات عندما يتحدثون أو يغنون بصوت أعلى أو عندما يأخذون أنفاسهم أكثر.

قال مركز السيطرة على الأمراض إن الدراسات أظهرت أن 40-45٪ من المصابين لا تظهر عليهم أعراض.

وأضافت "بين الأشخاص الذين يصابون بمرض مصحوب بأعراض، تبلغ مخاطر انتقال العدوى ذروتها في الأيام التي تسبق ظهور الأعراض (عدوى ما قبل الأعراض) وبضعة أيام بعد ذلك."

وأشار المركز إلى أنه "بناء على ذلك ، يبلغ عدد الإصابات المنقولة ذروته عندما تصل مستويات الفيروس إلى ذروتها لذلك ، يقوم الناس بنشر الفيروس عندما لا يكون لديهم أي فكرة عن إصابتهم.

يمكن لأقنعة القماش أن تمنع الناس من إخراج كرات المخاط أو اللعاب الصغيرة التي تحمل الفيروس حيث يمكن لهذه الجسيمات أن تطير مباشرة على الآخرين، أو تسقط على الأسطح المراد التقاطها ، أو تبقى في الهواء - خاصة في الغرف المغلقة.

قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أيضًا إن الأقنعة يمكن أن تساعد في منع الناس من استنشاق القطرات الكبيرة والصغيرة التي تحمل الفيروس.