CDC "تخفف" تحذيراتها من الرضاعة الطبيعية أثناء الإصابة بكورونا

كتبت هند عادل

خففت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC من مخاوف الأمهات المرضعات اللاتي يشتبهن أو أكدن الإصابة بفيروس كورونا ، قائلين إن حليب الثدي ليس مصدرًا محتملًا للعدوى، ذكرت سلطات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية في وقت سابق أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كان بإمكان الأمهات نقل الفيروس إلى أطفالهن من خلال حليب الثدي.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS في أحدث التوجيهات ، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن المرأة المصابة بفيروس كورونا المشتبه بها أو المؤكدة يجب أن تتبع إرشادات بشأن الحجر الصحي المنزلي أو العزل، ويجب اعتبار الطفل الذي يرضع من الثدي على اتصال وثيق ويجب وضعه في الحجر الصحي خلال فترة العزلة الموصى بها من الوالدين في المنزل ولمدة 14 يومًا بعد ذلك.

كما تكرر منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الأمهات المرضعات لا يحتجن إلى عزل أنفسهن عن الأطفال حديثي الولادة ، لأن الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال حديثي الولادة من المرض وتساعد أيضًا على حمايتهم طوال فترة الرضاعة والطفولة.

يقول موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت أن الرضاعة الطبيعية فعالة بشكل خاص ضد الأمراض المعدية لأنها تقوي جهاز المناعة عن طريق نقل الأجسام المضادة مباشرة من الأم كما هو الحال مع جميع حالات كورونا المؤكدة أو المشتبه بها ، يجب على الأمهات اللواتي يعانين من أي أعراض المرضعات أو يمارسن ملامسة الجلد للجلد اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

الاحتياطات التي يجب على الأمهات المرضعات اتباعها:



مارسى نظافة الجهاز التنفسي، بما في ذلك أثناء الرضاعة.

إذا كنت تعانين من ضيق في التنفس، فاستخدمى كمامة طبية عندما تكونين بالقرب من طفلك.

اغسلى يديك جيدًا بالصابون أو المطهر قبل لمس الطفل وبعده

نظف وطهر أي أسطح تلمسها دون أن تفشل.

بالنسبة للأمهات اللاتي قد يصبن بمرض شديد من فيروس كورونا أو من المحتمل أن يعانين من مضاعفات أخرى تمنعهن من رعاية الرضيع أو استمرار الرضاعة الطبيعية، يوصي أطباء منظمة الصحة العالمية باستخدام طريقة شفط الحليب لتوفير لبن الأم للرضيع بأمان.

يمكن أن تستمر الرضاعة الطبيعية حتى لو كان الطفل مصابًا بفيروس كورونا

إذا اشتبه الطفل في فيروس اصابته بفيروس كورونا أو أكده ، يوصي الأطباء بأن ترتدي الأمهات أقنعة أثناء الرضاعة الطبيعية وغسل اليدين بشكل متكرر.