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44.96 دولار لبرنت.. تعرف علي أسعار النفط بالأسواق العالمية

السبت، 21 نوفمبر 2020 07:58 م
44.96 دولار لبرنت.. تعرف علي أسعار النفط بالأسواق العالمية النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط، 44.96 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، حيث ارتفعت بمقدار75 سنتا أو ما يوازي  يعادل 1.7%، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر  يناير
42.42 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 52 سنتا، أو ما يوازي 1.2%. 
 
 
وتلقت أسواق النفط دفعة  بفعل احتمال التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا، وآمال في أن أوبك وحلفاءها سيواصلون كبح الإنتاج وفقا لرويترز .
 
يذكر أن الاتفاق المبرم بين دول مجموعة "أوبك+" يتضمن تقليص تخفيضات الإنتاج من 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من مطلع 2021 إلى 5.8 مليون برميل يوميا، علما بأن الاتفاق سيستمر حتى أبريل 2022 .
 
ويبحث تحالف أوبك+،  سياستها للإنتاج في اجتماع يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر.

النفط

أسعار النفط

النفط اليوم

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