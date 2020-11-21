44.96 دولار لبرنت.. تعرف علي أسعار النفط بالأسواق العالمية

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط، 44.96 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، حيث ارتفعت بمقدار75 سنتا أو ما يوازي يعادل 1.7%، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر يناير

42.42 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 52 سنتا، أو ما يوازي 1.2%.

وتلقت أسواق النفط دفعة بفعل احتمال التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا، وآمال في أن أوبك وحلفاءها سيواصلون كبح الإنتاج وفقا لرويترز .

يذكر أن الاتفاق المبرم بين دول مجموعة "أوبك+" يتضمن تقليص تخفيضات الإنتاج من 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من مطلع 2021 إلى 5.8 مليون برميل يوميا، علما بأن الاتفاق سيستمر حتى أبريل 2022 .

ويبحث تحالف أوبك+، سياستها للإنتاج في اجتماع يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر.