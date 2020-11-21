اليوم السابع
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السبت، 21 نوفمبر 2020 08:51 م
خالد صلاح
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4 عادات تطيل العمر أثناء تناول الطعام.. إنفوجراف

السبت، 21 نوفمبر 2020 08:00 م
4 عادات تطيل العمر أثناء تناول الطعام.. إنفوجراف الإنفوجراف

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ركزت دراسة حديثة عن الأسباب أو العادات التى تتسبب فى زيادة العمر عند بعض الأشخاص، وبخاصة الذين يبلغون من العمر 100 سنة أو أكثر ويتمتعون بصحة جيدة، وتوصلت الدراسة، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك إلى أن المعمرين الذين يعيشون في إيطاليا يتبعون عادات غذائية صحية تطيل العمر، وفي الوقت نفسه تحمي من الأمراض المزمنة مثل السمنة أو زيادة الوزن، بحسب تقرير لموقع "إيث ذيث".
 
وفى هذا التقرير نتعرف معا على العادات التى تتسبب فى زيادة العمر
4 عادات تطيل العمر
4 عادات تطيل العمر
 
الجلوس عند تناول الطعام
يساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الأمراض الهضمية .
 
إغلاق الهاتف
غلق الهاتف أو تركه أثناء تناول الطعام يمنعك من تناول كمية كبيرة
 
الوجبات الخفيفة
تناول الطعام في أطباق مناسبة لحجم الوجبة ينقص الوزن بشكل أكبر.
 
 
التوقف عند الشبع
يفيد في الحفاظ على الوزن خاصة عندما يشعر الشخص بالامتلاء بنسبة 80%.

عادات تطيل العمر

تناول الطعام

إنفوجراف

الوجبات الخفيفة

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