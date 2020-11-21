23 ماكينة غسيل كلوى و30 كرسى هدية من "تحيا مصر" لـ"صحة الإسكندرية"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، استقبال سيارات قافلة صندوق "تحيا مصر"، التى تحمل عدد من ماكينات وكراسى الغسيل الكلوى مهداة من الصندوق لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات التابعة للمديرية.

وقال الدكتور "خالد جمال عبد الغنى"، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إن هدية الصندوق بلغت 23 ماكينة غسيل كلوى و 30 كرسى غسيل كلوى تم توزيعها على المستشفيات فور وصولها بواسطة السيارات الخاصة بالمستشفيات، حيث حصلت مستشفى العامرية العام على 6 ماكينات غسيل كلوى و 10 كراسى ، ومستشفى برج العرب المركزى على 6 ماكينات غسيل كلوى ، ومستشفى الحميات على 5 ماكينات غسيل كلوى و 5 كراسى ، ، ومستشفى رأس التين العام على 3 ماكينات غسيل كلوى و 5 كراسى ، ومستشفى الجمهورية العام على 3 ماكينات غسيل كلوى ، ومستشفى جمال حماده المركزى على 10 كراسى للغسيل الكلوى .

وأكد "عبد الغنى" أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية، وترفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى، مشيدا بالدور الوطنى لصندوق "تحيا مصر" في دعم المنظومة الصحية المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

كما قال الدكتور "خالد جمال عبد الغنى" ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه فى إطار توجيهات اللواء "محمد طاهرالشريف" محافظ الإسكندرية، قامت منطقة المنتزه الطبية وحي المنتزه ثان بتشكيل فريق عمل من أطباء مكافحة عدوى والتثقيف الصحى ومراقب أغذية وصحة بيئة بالمنطقة، وشئون البيئة ومدير إدارة الخدمات ومسئول أشغال الطرق وتراخيص المحلات وعضو قانوني بالحى.

وأشارت مديرية الصحة فى بيان لها اليوم إلى أن الفريق الصحة قام بأولي الجولات المرورية علي المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية والجيم في نطاق شوارع "النبوي المهندس" و "المدافن" و"المهداوي" بالمندرة قبلي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بها تجنباً لزيادة إصابات فيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأكد "عبد الغنى" وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، أن التعاون مستمر بين المناطق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية وأحياء محافظة الإسكندرية خلال الايام المقبلة للتأكد التام من اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالأماكن العامة وغلق كل ما هو مخالف فى الحال حفاظاً علي صحة المواطنين.

فى سياق آخر، نظم مركز معلومات التنمية المحلية بحى المنتزه ثان، شرق الإسكندرية قافلتين سكانيتين لخدمة الأسر الأشد احتياجا بعزبتى حوض 13 والكوبانية، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه.

وأشار حى المنتزه ثان فى بيان له اليوم، إلى أن مركز معلومات التنمية المحلية قد نظم قافلتين سكانيتين بعزبتى حوض 13 والكوبانية بمعاونة الأجهزة المعنية، حيث أقيمت فعاليات القافلتين بمعاونة الأطباء والصيادلة ممثلي منطقة المنتزه الطبية وفريق تنظيم الأسرة، حيث تم إجراء الكشوف الطبية اللازمة لأهالى العزبتين فى تخصصات الأمراض الباطنة والأطفال والأمراض المزمنة وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل، كما تم صرف عينات الأدوية المجانية للمرضى .

وعن التوعية البيطرية فكانت هناك مشاركة لمدير إدارة المعمورة البيطرية ، وممثل الإرشاد البيطري بالمديرية ، حيث تم تقديم خدمة الكشف البيطري على عدد من الحيوانات ، إلى جانب التوعية بطرق التربية السليمة للحيوانات، فضلا عن إقامة ندوة تثقيفية للتوعية بضرورة المشاركة في الإنتخابات ، وعن مشاركة إدارة التموين والتجارة الداخلية فكانت من خلال منفذين متحركين بالعزبتين لبيع إسطوانات الغاز ، بسعر 70 جنيها للإسطوانة الواحدة ، ووجود منفذين آخرين لشركة المجمعات الإستهلاكية.