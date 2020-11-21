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وكيل زراعة الغربية يشدد على متابعة أعمال تطهير الترع والمساقى لمواجهة الأزمات

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:10 م
وكيل زراعة الغربية يشدد على متابعة أعمال تطهير الترع والمساقى لمواجهة الأزمات جانب من اجتماع وكيل وزارة الزراعة بمديري الإدارات
الغربية - مصطفى عادل

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شدد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على متابعة اعمال تطهير الترع الرئيسية والفرعية والمساقى ، والمصارف مع إعداد قاعدة بيانات بالإمكانات المتاحة سواء بشرية أو معدات متوفرة لدي كل ادارة لمواجهة الازمة .

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومديرى الإدارات الزراعية والتعاونية، وذلك بديوان عام مديرية الزراعة، وذلك لمناقشة اخر المستجدات والتعليمات وخطة العمل للموسم الزراعى الشتوي 2020/2021.

وشدد وكيل الوزارة على رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمواجهة الأمطار الغزيرة ومخاطر السيول واستعدادات قطاع الزراعة بالمحافظة لاتخاذ الاجراءات الاتية منها التعاون مع الاجهزة المحلية سواء كانت "مياه وصرف – كهرباء – صحة – اسعاف" كلا في مجاله للاستعانة بهم اثناء الازمة .

وأشار إلى إنشاء غرفة عمليات علي كل مستوي للمتابعة فيما بينهم وبين الاجهزة المعاونة ومديرية الزراعة، مع تشكيل ثلاث لجان أحدهم للمقار الزراعية والثانية للزراعات القائمة" محاصيل – حدائق"، والثالثة خاصة بمزارع الماشية والداجنة تكون مهامها حصر النتائج السلبية ومتابعة الاثار الناجمة عن الأمطار والسيول في حالة حدوثها.

 


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