وقف مدير مستشفى ونائبه عن العمل بكفر الشيخ بسبب وفاة طفل

كفر الشيخ محمد سليمان

قررت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ووقف مدير ونائب مدير المستشفى العام بكفر الشيخ، وإحالتهما للتحقيقات بمعرفة الشئون القانونية للمحافظة، لوفاة طفل بحضانة المستشفى، أمس الجمعة، لتحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع السلبيات كما تم تكليف أحد وكلاء المستشفى بتسيير أعمال مدير المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد مصدر طبي، أن القرار لم يكن لخطأ طبي، ولكن للمطالبة المستشفى والد الطفل بمبلغ 4 آلاف جنيه رسوم إقامة الطفل علي جهاز التنفس الصناعي بالحضان ،ليتم تسليم جثة الطفل لوالدته وعدم مراعاة الجانب الإنساني..

وعلى جانب آخر قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إنه قد استلام 15 ماكينة للغسيل الكلوى و10 أسرة للمرضى ، من صندوق تحيا مصر، وتم إعداد خطة لتوزيع هذه الماكينات على مراكز الكلى بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، يأتى ذلك فى ضوء خطة الوزارة للاهتمام بإحلال وتجديد مراكز الكلى والمبادرة الرئاسة لرعاية مرضى الفشل الكلوي.

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية وتم تشميعها بالشمع الأحمر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات مكبرة برئاسة رؤساء المدن بالتعاون مع مدراء الإدارات التعليمية ،وقوة أمنية ، وذلك للمرور على سناتر الدروس الخصوصية، بنطاق المركز والمدينة.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنه تم غلق 15 مركز للدروس الخصوصية ، بعد حصر مواقع الدروس الخصوصية بالمحافظة ،وتقديم تقرير يشمل أماكن تواجدها بالمدن والقرى للواء جمال نور الدءين،محافظ كفر الشيخ.

وأضافت كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،ل" اليوم السابع، أنها تابعت استمرار مجموعات التقوية ، وأنها وجهت مدراء المدارس ومديري الإدارات التعليمية باستمرار أعمال التعقيم والتطهير ،والابلاغ عن أي حالة مشتبه فيها أو ارتفاع في درجة الحرارة للتعامل الفوري، حفاظا على صحة أبنائنا.