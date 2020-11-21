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وصول قافلة صندوق تحيا مصر لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالوادى الجديد

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:15 م
وصول قافلة صندوق تحيا مصر لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالوادى الجديد قافلة صندوق تحيا مصر
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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دشنت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، قافلة المساعدات التى وصلت المحافظة صباح اليوم، والمقدمة من صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة " بالهنا والشفا " والتى تحتوى على 2315 شنطة مجمدات، 2400 حقيبة وجبات، 2000 كرتونة مواد غذائية، وذلك بناءاً على تكليف اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم.

وأكدت نائبة المحافظ، فى بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة عبر موقع الفيس بوك، اليوم السبت، أنه سيجرى تسليم تلك المساعدات من خلال لجنة مركزية بالمحافظة ولجان فرعية بالمراكز، لضمان توزيعها على المستحقين من المواطنين الأولى بالرعاية بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا خلال أسبوع فقط.

أضاف حنان، أن صندوق "تحيا مصر" بصدد توفير أجهزة كهربائية لـ 79 عروسة بالمحافظة، كدعم للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء دشن الخميس الماضي، أكبر قافلة مساعدات انسانية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإطلاق أكبر قافلة مساعدات لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بتكلفة تجاوزت المليار جنيه.

 

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